Kuleli Askeri Lisesi davası görülmeye başlandı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgal edilmesi ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına başlandı.

İddianamede darbeci askerlerin Kuleli askeri Lisesinden çıkarken çekilen görüntülerine yer verilmişti. ( AA - Anadolu Ajansı )

​İSTANBUL

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgal edilmesi ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya, 73 tutuklu ve 4 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, TBMM, Milli Savunma Bakanlığı avukatları ile aralarında Raci Şaşmaz'ın da bulunduğu çok sayıda müşteki de hazır bulundu.

Ayrıca, Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe de duruşmayı takip ediyor.

Sanıkların kimlik tespitinin tamamlanmasının ardından duruşmada, iddianame özeti okundu.

Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz bölgelerinde yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgal edilmesi ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan bin 318 sayfalık iddianamede, çıkan olaylarda şehit düşen Burak Cantürk, Fatih Dalgıç, Gökhan Esen, Halil Kantarcı, Kader Sivri, Murat Akdemir, Mustafa Cambaz, Osman Yılmaz ''maktul'', 16 kişi mağdur, 195 kişi ''müşteki'', aralarında 39 rütbeli asker ve 9 askeri öğrencinin de bulunduğu 76'sı tutuklu 103 kişi de sanık sıfatıyla yer alıyor.

Darbe girişimi gecesinde, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nde yaşananlar ve buradan çıkan sanıkların Çengelköy Polis Merkezi'ni işgal etmesi ile Vaniköy ve Beykoz bölgelerinde karıştıkları olayların anlatıldığı iddianamede, çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edildiği, aralarında vatandaş ve kolluk görevlilerinin de bulunduğu 135 kişinin ''kasten öldürmeye teşebbüs'' suçuna maruz kaldığı, bunlardan 62'sinin silahla vurularak yaralandıkları kaydediliyor.

Çıkan olaylarda 33 vatandaşın hürriyetinin kısıtlandığı, 11 müştekinin ''kasten yaralamaya'' maruz kaldığı, 46 kişinin aracına ve iş yerine zarar verildiği belirtilen iddianamede, aralarında Çengelköy Polis Merkezi'nin de bulunduğu 5 kamu binasının da hasar gördüğü vurgulanıyor.

İddianamede, askeri lisenin komutanları eski albaylar Mürsel Çıkrıkçı ve Muammer Aygar'ın da aralarında bulunduğu 39'u rütbeli, 9'u askeri öğrenci olmak üzere 76'sı tutuklu 103 sanık hakkında, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile on beşer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, bazı sanıkların da ayrıca ''kasten öldürme'', ''kasten öldürmeye teşebbüs'', ''kasten yaralama'', ''kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'', ''mala zarar verme'' ve ''iş yeri dokunulmazlığı ihlali'' gibi suçlardan cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, Çengelköy'de şehit olan Mustafa Cambaz'ın darbe girişimine tepki göstermek amacıyla ikametgahından ayrılarak, Çengelköy Caddesi'ne gittiği anlatılan iddianamede, Cambaz'ın, Sabancı Polis Merkez Amirliği karşısında bulunan Garanti Bankası'nın olduğu yerde bulunduğu sırada, darbe girişimi kapsamında bölgeyi kontrol altına almaya ve Çengelköy Polis Merkezi Amirliğini ele geçirmeye çalışan şüpheliler tarafından açılan ateş sonucu yaralandığı ve kaldırıldığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine hayatını kaybettiği anlatılıyor.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Çengelköy, Vaniköy ve Beykoz bölgelerindeki olaylarda görev alan darbeci askerlere yardım ettikleri iddiasıyla tutuklu 14 çevik kuvvet polis hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Sanık polisler hakkında hazırlanan iddianamede, 8’i için ayrıca "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 1 yıldan 5 yıla, bir şüphelinin de "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Çengelköy'de 8 kişinin şehit edilmesiyle sonuçlanan olaylara ilişkin 103 askerin yargılanacağı dava dosyasıyla 14 polisin dava dosyasının birleştirilmesine karar vermiş, bu birleştirmeyle sanık sayısı 117’ye yükselmişti.