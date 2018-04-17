Tanklara katliam emri verilmiş

FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili Etimesgut zırhlı birliklerdeki eylemlere ilişkin davada beyanda bulunan tanık E.Ü, darbe sanığı tuğgeneral ile albayın tanklarla gerekirse halka ateş edilmesi için emir verdiklerini söyledi.

ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde Ü.E, tanık sıfatıyla olay gecesini anlattı.

Evinde bulunduğu sırada televizyonda terör saldırısı olduğuna ilişkin haberleri izlediğini belirten E.Ü, daha sonra birliğine katılması için telefonuna mesaj geldiğini ifade etti.

Bunun üzerine karargaha gittiğini anlatan E.Ü, Yüzbaşı Levent Doğan ile cephanelik bölgesine gittikleri sırada iki tankın hızla yanlarından geçtiğini söyledi.

Doğan'ın tankları durdurmak istediğini ancak zırhlı araçların durmadığını kaydeden E.Ü, cephanelik mühimmat yüklenen bir tanka geçtiğini kaydetti.

Tank komutanı teğmenin MG3 tüfek mermisi almasının istediğini bildiren E.Ü, ancak bu emri yerine getirmediğini söyledi.

Nizamiyeye geldiklerinde daha önce kışla dışına çıkan iki tankın geri geldiğini gördüklerini ifade eden E.Ü, tanıklardan birinin üstünde yaralı bir sivilin bulunduğunu aktardı.

Bu sırada isminin İsa Sancaklı olduğunu sonradan öğrendiği albayın ısrarla tankların çıkması için emir verdiğini ancak Doğan ile Üsteğmen Koray Korkmaz'ın karşı çıktığını aktaran E.Ü, şöyle devam etti:

"Koray üsteğmen ve Levent yüzbaşı olayların iddia edildiği gibi olmadığını söyleyince Sancaklı da tankların bu gece 'gerekirse ateş ede ede çıkacağını' söyledi. Bunun üzerine Levent ve Koray üsteğmen 'kime ateş edeceğiz, elinde bayrak olan vatandaşa mı ateş edeceğiz' diyerek tepki gösterdi. Sancaklı gittikten sonra Tuğgeneral Ahmet Bican Kırker geldi. O da 'Tanklar neden burada... Askerliğin gereğini yapın. Emir sorgulanmaz. Şehitler var, gerekirse ateş ede ede çıkacaksınız' dedi. Tanıkların dışarı çıkarılması için ısrar edilince Levent yüzbaşı bana 'Tankların içine girin, telsizleri ayarlıyormuş gibi yaparak tankları bozun, sonra çalıların arasına girerek kaybolun' dedi. Biz de gerekeni yaptık."

"Vatandaşlar tankın önünden çekilmiyordu"

Sivil tanık S.C. de darbe girişiminden haberdar olunca tanktan düşerek şehit olan Emin Güner ile AK Parti Genel Merkezine gittiklerini ifade etti.

Milletvekili Şamil Tayyar'ın konuşma yaptığı sırada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi tarafından iki tankın bulundukları yere geldiğini belirten S.C, tankları durdurmaları halinde psikolojik üstünlük sağlayacaklarını düşünerek zırhlı araçların üstüne çıkmaya çalıştıklarını anlattı.

Paletlerin sıcak tarafını tuttuğu için tanka çıkamadığını ancak Güner'i tanktaki askerleri ikna etmeye çalışırken gördüğünü bildiren S.C, bu sırada iki el silah sesi geldiğini aktardı.

Ardından tankın etrafından dönmesiyle üzerindeki vatandaşların savrulduğunu söyleyen S.C, "Bu sırada başımdan yaralandım ancak vatandaşlar tankın önünden çekilmiyor, gözü kara bir şekilde bekliyorlardı. Tanklar geldikleri yere dönerek uzaklaştı. Emin Güner tankın üzerindeydi. Tanktan düşüp şehit olduğu anı göremedim." ifadesini kullandı.

Tanıklar Y.Ç, H.A. ve M.E'nin de olay günü yaşadıklarını anlatmalarının ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Muhabir: Tanju Özkaya