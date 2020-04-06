'AA bugün aynı ruh ve misyonla güvenilir haberin kaynağı'

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kazancı, Atatürk'ün Anadolu'nun sesini içeride ve dışarıda duyurma amacıyla kurduğu AA'nın bugün yine aynı ruh ve misyonla güvenilir haberin kaynağı olmaya devam ettiğini bildirdi.

ANKARA

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, yayımladığı mesajda, Anadolu'nun milli mücadelesini kaynağından ve doğru şekilde aktarmak amacıyla 98 yıl önce kurulan AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

Şenol Kazancı, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işgalci güçlerin asılsız haber ve propagandalarına karşı Anadolu'nun sesini içeride ve dışarıda duyurma amacıyla kurduğu Anadolu Ajansı, bugün yine aynı ruh ve misyonla Türkiye'nin içinde ve dışında güvenilir haberin kaynağı olmaya devam etmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Kazancı, mesajında şunları kaydetti:

"98 yıllık tarihiyle Türkiye'nin en köklü kurumlarından olan Anadolu Ajansı, ülkemizin dünyadaki bayrak taşıyan öncü kuruluşları arasındadır. Türk medyasının temel kaynağı olan Anadolu Ajansı, bugün dünyada 100'e yakın ülkede operasyonu bulunan uluslararası bir yapıya dönüşmüştür. Geçtiğimiz yıl Latin Amerika ve Pasifik ülkelerinde açtığı bölge ofisleriyle 41 ofise ulaşan Anadolu Ajansı, yayına aldığı İspanyolca ve Endonezce dilleri ile toplam 13 dilde dünyanın her bölgesinde yayın yapabilmektedir. Habercilik birikimini yeni kuşaklara aktarabilmek amacıyla kurduğu 'AA Yayınları' ile alanında ilk defa 'Muhabir-Habercinin Temel Kitabı'nı çıkaran Anadolu Ajansı, Türk basınına örnek ve destek olmaya devam etmektedir."

AA’nın 98. doğum gününün kutlandığı bugünde kuruma emek vermiş olanlardan ahirete intikal etmişleri rahmetle yad eden Kazancı, Türkiye'de ve dünyanın farklı coğrafyalarında doğru haberin mücadelesini veren çalışanlara başarılar diledi.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Kazancı, AA'ya desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a, AA ve çalışanları adına şükranlarını sundu.