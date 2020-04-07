Azerbaycanlı ve Doğu Türkistanlı öğrencilerden AA'ya kutlama

KASTAMONU

Azerbaycanlı ve Doğu Türkistanlı üniversite öğrencileri, Anadolu Ajansı'nın (AA) 98. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kastamonu Belediyesi ve Okçular Vakfı iş birliğinde düzenlenen 6. Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu Kastamonu Bölge Elemeleri etkinliklerine katılan, Kastamonu Üniversitesinde öğrenim gören Azerbaycanlı ve Doğu Türkistanlı öğrenciler, Anadolu Ajansı'nın bayrağını açarak kurumun 98. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Azerbaycanlı öğrencilerden Maşallah Gözelov, AA'nın Türkiye'nin en köklü haber kuruluşu olduğunu belirterek, Türkiye'de Ajans'ın haberlerinden faydalandıklarını dile getirdi.

Gözelov, kurumun bölgede etkin habercilik yaptığını vurguladı.

Doğu Türkistanlı Meryem Kaşkarlı ise Anadolu Ajansı'nın yeni yaşını kutlayarak, "Türkiye ya da bir başka coğrafyadan haber alma ihtiyacı duyduğumda önce Anadolu Ajansı aklıma geliyor." dedi.

Muhabir: Özgür Alantor