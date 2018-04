İSTANBUL

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finali rövanşında İtalyan ekibi Reyer'e 72-65 yenilmesine rağmen ilk maçtaki 22 sayılık avantajla şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-kırmızılılar, İstanbul'da yapılan ilk maçta 90-68 yendiği Reyer ile İtalya'nın Venedik kentinde karşılaştı.

Çekişmeli başlayan maçta Galatasaray, ilk 4 dakikayı 8-5 önde geçti. Galatasaray'ın Işıl Alben, Dubljevic ve Petronyte ile bulduğu sayılara 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle cevap veren Reyer, 8. dakikada öne geçti: 15-14. Kalan bölümde Reyer'in yaptığı hataları iyi değerlendirerek Petronyte ve Davis ile sayılar bulan Galatasaray, ilk çeyreği 20-16 önde tamamladı.

Reyer, ikinci periyodun başında yakaladığı 10-0'lık seriyle öne geçerek 12. dakikada 6 sayılık fark yakaladı: 26-20. Birçok top kaybı yapan sarı-kırmızılılar karşısında Reyer, Williams, Walker ve Bestagno'nun kazandırdığı sayılarla 16. dakikayı 32-26 önde geçti. Ardından Galatasaray Petronyte'nin savunmada ve hücumda sergilediği etkili performansla farkı azaltsa da Ruzickova ile boyalı alandan sayılar bulan Reyer, soyunma odasına 38-34 önde gitti.

İkinci yarının başında basit top kayıpları yapan Galatasaray karşısında De Pretto ile etkili olan Reyer, 23. dakikayı 44-36 önde geçti. Reyer, Williams'ın pota altından ve 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste attığı basketlerle 27. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 54-43. Galatasaray, Davis'in arka arkaya attığı sayılarla çeyreğin bitimine 58 saniye kala farkı 4'e düşürdü: 56-52. Reyer, final periyoduna 58-52 üstün girdi.

Dördüncü periyodun ilk bölümünde Williams, Dotto ve Walker ile basketler bulan Reyer, 34. dakikada 12 sayılık fark yakaladı: 66-54. Kalan bölümde farkı düşüren Galatasaray, karşılaşmadan 72-65 mağlup ayrılmasına karşın ilk maçta elde ettiği 22 sayılık avantajla FIBA Avrupa Kupası'nın sahibi oldu.

Galatasaray kupasını aldı

Karşılaşmanın ardından kupa töreni düzenlendi.



Galatasaraylı oyuncular ve teknik heyete, madalyalarını FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel verdi. Demirel, FIBA Avrupa Kupası'nı takım kaptanı Işıl Alben'e takdim etti.



Kupa töreninin ardından saha ortasında basın mensuplarına poz veren sarı-kırmızılı oyuncular ve teknik heyet, Quenn'in "We are the champions" şarkısı eşliğinde şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı.



Sarı-kırmızılı basketbolcular, kupayı taraftarlara götürerek şampiyonluk sevincini paylaştı.



Öte yandan, FIBA Avrupa Kupası'nda ikincilikle yetinmek zorunda kalan Reyer'in teknik ekibi ve oyuncuları ise madalyalarını FIBA Avrupa İcra Kurulu Direktörü Kamil Novak'dan aldı.

Türk basketbolunun Avrupa'daki 9. kupası

FIBA Avrupa Kupası'nı kazanan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Türkiye'ye basketbolda 9. Avrupa şampiyonluğunu kazandırdı.

Basketbolda daha önce erkeklerde Anadolu Efes, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Darüşşafaka birer kez, kadınlarda ise Galatasaray 2, Yakın Doğu Üniversitesi de bir defa Avrupa kupalarında şampiyonluk yaşamıştı.

Maljkovic'in kulüp kariyerindeki ilk Avrupa Kupası

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın Sırp başantrenörü Marina Maljkovic, kulüp kariyerinde ilk Avrupa kupasını kazandı.

Sarı-kırmızılı takımın başında ikinci sezonunu geçiren 36 yaşındaki Maljkovic, Sırbistan Milli Takımı ile 2015 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda altın madalya elde etmişti.

"Çok iyi takımları eleyerek şampiyon olduk"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Çok iyi takımları eleyerek şampiyon olduk. Bu şampiyonluk, hem halkımıza hem de Galatasaray'a kutlu olsun." dedi.

"Bu ruhu sağlayan herkese teşekkür ediyorum"

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Marina Maljkovic ise "Rövanş maçını kazanamadık ama takım olarak oynadığımız zaman herkesi yenebileceğimizi kanıtladık. Takım ve aile olarak kalmak çok önemli. Zor durumlar yaşadık. Alıştım ben. Kariyerimdeki en zor sezonu yaşıyorum. Ama pes etmeyen oyuncularım var. Geri adım atmadık. Her maçı kazanamaya çalıştık. Sadece basketbola odaklandık. Bu ruhu sağlayan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Işıl Alben de "Ülkemize bir Avrupa kupası daha getirdiğimiz ve camiamızı Avrupa'da gururla temsil ettiğimiz için çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Şampiyonu olan Galatasaray Kadın Basketbol Takımını kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Galatasaray Kadın Basketbol Takımının başarısı dolayısıyla Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e tebrik telgrafı gönderdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nı kutladı. Bakan Bak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "2018 FIBA Avrupa Kupası şampiyonu olan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nı yürekten tebrik ediyorum."

Muhabir: Emre Doğan