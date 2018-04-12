Orlando Magic'te Vogel dönemi sona erdi

İSTANBUL

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Orlando Magic'te başantrenör Frank Vogel'in görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, iki sezondur takımın başında bulunan 44 yaşındaki ABD'li çalıştırıcı Vogel ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Başantrenörlük kariyerine 2011'de Indiana Pacers'ta başlayan ve takımını iki kez konferans finaline çıkaran Vogel, 2016'da başına geçtiği Magic'i iki sezonda da play-off'a taşıyamadı.

Orlando Magic, bu sezon 25 galibiyet 57 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nı 14. sırada tamamladı.

Muhabir: Mutlu Demirtaştan