Panathinaikos, Real Madrid'e şans tanımadı

İSTANBUL
THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımı, konuk ettiği İspanyol ekibi Real Madrid'i 95-67 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmaya 20-0'lık seriyle müthiş bir başlangıç yapan Panathinaikos Superfoods, ilk periyodu 26-13 önde tamamladı. İkinci çeyrekte üstünlüğünü sürdüren ev sahibi takım, soyunma odasına 46-30 üstün gitti.
İkinci yarıda farkı iyice açan Panathinaikos Superfoods, üçüncü periyodunu 77-44 üstün bitirdiği karşılaşmadan 95-67 galip ayrıldı.
Serinin ikinci maçı, 19 Nisan Perşembe günü yine Panathinaikos Superfoods'un ev sahipliğinde yapılacak.
Muhabir: Emre Doğan