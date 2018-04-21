Potada derbi heyecanı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Galatasaray Odeabank, yarın Beşiktaş Sompo Japan'ı konuk edecek.

anasayfa > spor, basketbol 21.04.2018 Hüseyin Eroğul Istanbul

Potada derbi heyecanı

İSTANBUL

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasındaki derbi maçta Galatasaray Odeabank, Beşiktaş Sompo Japan ile yarın karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Son 3 maçta sahadan mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, 26. haftaya 10 galibiyet, 15 mağlubiyet ve averajla 10. sırada girdi. Ligde 17 galibiyet, 8 yenilgisi bulunan Beşiktaş Sompo Japan ise sıralamanın 4. basamağında bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan maçı siyah-beyazlılar 80-78 kazandı.

Muhabir: Hüseyin Eroğul

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