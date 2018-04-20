Saha avantajı yeniden 76ers'ta

İSTANBUL

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) çeyrek final serisi üçüncü maçında Philadelphia 76ers, deplasmanda Miami Heat'i 128-108 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi.

NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Doğu Konferansı çeyrek final serisi üçüncü maçında Miami Heat'i 128-108 mağlup etti ve saha avantajını tekrar eline geçirdi.

Konuk takımda Ben Simmons'ın 19 sayı, 12 ribaunt ve 7 asistle "double double" yaparken, Joel Embiid 23, Marco Belinelli 21 sayıyla oynadı. Karşılaşmada 19 dakika süre alan Ersan İlyasova, 8 sayı, 3 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.

Ev sahibi ekipte, Justise Winslow 19 sayı, 10 ribaunt ve 3 asistle "double double" yapan bir diğer isim oldu. Goran Dragic, 23 sayıyla takımın en skoreri olarak öne çıktı.

Son şampiyon kayıpsız

Batı Konferansı çeyrek final serisinde deplasmanda San Antonio Spurs'u 110-97 yenen son şampiyon Golden State Warriors 3-0 öne geçti.

Warriors'ta Kevin Durant 26, Klay Thompson ise 19 sayıyla oynadı.

Spurs'ta LaMarcus Aldridge'in 18 sayı, 10 ribant ve 4 asistle öne çıkarken, Tony Parker 16, Patty Mills 14 sayılık performans sergiledi.

Sonuçlar

New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers: 119-102 (3-0)

San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 97-110 (0-3)

Miami Heat-Philadelphia 76ers: 108-128 (1-2)

Muhabir: Yunus Kaymaz