Genç yıldızların etrafında disklerin cümbüşü

Şili'deki Çok Büyük Teleskop'un SPHERE adlı enstrümanı, Dünya yakınındaki genç yıldızların etrafında oluşan gaz ve toz disklerini fotoğrafladı.

GARCHING/ANKARA

Avrupa Güney Gözlemevi (ESO), Dünya yakınındaki genç yıldızların etrafında oluşan gaz ve toz disklerinin fotoğraflarını yayımladı.

ESO'nun internet sitesinde yer alan fotoğraflarda, farklı büyüklük ve şekillerdeki, bazıları parlak, bazıları karanlık veya mat halka ve katmanlardan oluşan semavi diskler görülüyor.

Dünya'ya 230 ila 550 ışık yılı uzaklıkta olduğu belirtilen disklerin biçimleri göz, topaç, kurşun deliği ve hatta hamburgeri andırıyor.

ESO'nun Şili'de bulunan Çok Büyük Teleskop'un SPHERE adı verilen polimetrik tayfölçer enstrümanı, olağan koşullarda etraflarındaki genç yıldızlarının yoğun ışığı altında optik teleskoplar tarafından gözlemlenemeyen gaz ve toz disklerinin görüntülenmesini sağladı.

10 milyon yıldan daha genç yıldızların etrafındaki disk oluşumları

Gökbilimciler bu koleksiyonda "T Tauris" adı verilen tipteki, 10 milyon yıldan daha genç ve değişken parlaklıktaki yıldızların etrafındaki disk oluşumlarına yer verdi.

Gaz, toz ve gezegenimsi parçalardan oluşan bu diskler zamanla gezegenleri ve onların uydularını meydana getiriyor.

Dünya'nın içinde bulunduğu Güneş Sistemi de bundan 4,5 milyar yıl önce böyle bir disk görünümündeydi.

Muhabir: Emre Aytekin