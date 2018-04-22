Abbas, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerle buluştu

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail hapishanelerinde alıkonulmuş, aralarında Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi'nin de bulunduğu Filistinlileri kabul etti.

RAMALLAH

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail hapishanelerinde alıkonulmuş Filistinlilerle Ramallah'ta bir araya geldi.

İsrail hapishanelerinde alıkonulmuş Filistinlilerden oluşan heyeti Ramallah'ta kabul eden Abbas, görüşme sırasında Filistinli esirler meselesinin önemine değindi.

Abbas, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin serbest bırakılması için yapılan çalışmalara işaret ederek, "Filistin yönetimi, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin inşasına katılmaları amacıyla İsrail hapishanelerindeki esirlerin serbest bırakılması için uluslararası kurumlar ve uluslararası toplumla beraber mümkün olan her türlü çabayı sarf ediyor." dedi.

Filistin Devlet Başkanı, görüşmede, İsrail hapishanelerindeki Filistinliler konusunun Filistin yönetiminin öncelikli meseleleri arasında bulunduğunun altını çizdi.

Buluşmada Cuneydi de yer aldı

Abbas tarafından kabul edilen heyette, 7 Aralık'ta gözleri bağlanarak 20'den fazla İsrail askeri tarafından gözaltına alınan Fevzi el-Cuneydi (16) de yer aldı.

Kudüs direnişinin sembol ismi haline gelen Cuneydi'nin görüntülerinin basına yansımasıyla uluslararası camiadan İsrail'e büyük tepki gelmişti.

Filistin makamlarına göre, İsrail hapishanelerinde 62'si kadın 350'si çocuk 6 bin 500'ün üstünde Filistinli alıkonuluyor.

Muhabir: Ayşe Sümeyra Aydoğdu