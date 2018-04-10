21. Uluslararası Mostar Ekonomi Fuarı başladı

Bosna Hersek'in tarihi ve turistik Mostar kentinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Mostar Ekonomi Fuarı, bölge ülkelerinden cumhurbaşkanları ve başbakanların katılımıyla başladı.

MOSTAR

Bosna Hersek'in tarihi ve turistik Mostar kentinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Mostar Ekonomi Fuarı, bölge ülkelerinden cumhurbaşkanları ve başbakanların katılımıyla başladı.

Fuarın açılışını, bu yılki "partner ülke" Sırbistan'ın Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic gerçekleştirdi.

Açılışa farklı ülkelerden firmaların yanı sıra ev sahibi Bosna Hersek'in Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Dragan Covic, Karadağ Cumhurbaşkanı Filip Vujanovic, Bulgaristan Başbakanı Bojko Borisov ve Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic de katıldı.

Açılışta konuşan Vucic, Mostar'a dördüncü kez geldiğini anımsatarak, "Mostar, birkaç günde yalnızca Hersek bölgesinin değil, tüm bölgenin merkezi haline geldi. Mostarlılar şehirleriyle gurur duymalılar." diye konuştu.

Bölgenin ortaklıklara ihtiyaç duyduğunu kaydeden Vucic, "Tüm hataların, kanlı çatışmaların telafisi niteliğinde olan, hatta bundan çok daha fazlasını getirecek olan ortaklıklara ihtiyacımız var. Hep birlikte hayatta kalmamızın, büyümemizin, hem birbirimiz için hem de bizi çevreleyen dünya için ciddi birer ortak olmamızın tek yolu budur." dedi.

Bölgedeki ülkelerin her şeyden önce komşu olduklarını hatırlatan Vucic, Sırbistan ile Bosna Hersek'in karşılıklı olarak düzenledikleri fuarlara katılmalarının ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2 milyar avroya yaklaşmasının, iki ülkenin daha iyi ve akıllı komşular olduğuna işaret ettiğini söyledi.

Vucic, iş birliğinde fuarın önemli rolü olduğuna değinerek, "Küçük ülkeler ve daha da küçük pazarlarda bölünen bizlerin, gelecekte küçük pazarlarımızı birleştirip büyük bir pazar oluşturmadığı sürece, bir beklentisi olamaz." ifadesini kullandı.

Ortak bir pazarın, daha büyük projeler ve daha fazla yatırımcı için cazip bir ortam oluşturacağının altını çizen Vucic, şunları söyledi:

"Bunun en güzel örneği Uluslararası Mostar Ekonomi Fuarı. Burada rakip yok, hepimiz ortağız. Burada iş birliğinin getirdiği olanakları görüyoruz."

14 Nisan'a kadar devam eden fuara, bölge ülkelerin yanı sıra Çin, Macaristan ve İtalya'dan da farklı sektörlerden çok sayıda firma katılıyor.