Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 50 ülkenin katıldığı 4. Uluslararası Arapça Münazara Şampiyonası'nda Türkiye birinci oldu.

DOHA

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 4. Uluslararası Arapça Münazara Şampiyonası'nda Türkiye birinci oldu.

Katar Münazara Merkezinin 7-11 Nisan tarihlerinde düzenlediği, bu yıl 15 Arap ülkesi ve 35 yabancı ülkenin katıldığı şampiyonada Lübnan ekibi ile finalde yarışan İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri birinciliği kazandı.

تهانينا لفريق #تركيا الرابح في نهائي البطولة الدولية الرابعة لمناظرات المدارس باللغة العربية



Congratulations to team #Turkey 🇹🇷 for winning the final round of the 4th International Schools Arabic Debating Championship.#مناظرات_قطر#ISADC4 pic.twitter.com/AENxW5pPUm — Qatar Foundation (@QF) 11 Nisan 2018

Birincilere şampiyonluk madalyasını Katar Eğitim, Bilim ve Toplum Gelişim Vakfı Üst Yöneticisi (CEO) Hind Bint Hamed Al Sani takdim etti.

Lübnan'ın ikinciliği elde ettiği şampiyonada Umman ise üçüncü sırada yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birinci olan öğrencileri görüntülü arayarak tebrik etti.

الرئيس التركي - رجب طيب أردوغان يهنئ الفريق التركي الفائز بلقب البطولة الدولية الرابعة لمناظرات المدارس باللغة العربية عبر اتصال هاتفي.#تركيا 🇹🇷 #مناظرات_قطر#ISADC4 pic.twitter.com/rW5t0XgKZ7 — مركز مناظرات قطر (@QatarDebate) 11 Nisan 2018

Katar Münazara Merkezinin Twitter hesabında, Erdoğan'ın öğrencileri tebrik etmesine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin büyük katılımın olduğu şampiyonadaki başarıları ve seviyelerinden övgüyle bahsetti.

Muhabir: Ahmed al-Masri,Gülşen Topçu