DOHA

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 4. Uluslararası Arapça Münazara Şampiyonası'nda Türkiye birinci oldu.

Katar Münazara Merkezinin 7-11 Nisan tarihlerinde düzenlediği, bu yıl 15 Arap ülkesi ve 35 yabancı ülkenin katıldığı şampiyonada Lübnan ekibi ile finalde yarışan İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri birinciliği kazandı.

تهانينا لفريق #تركيا الرابح في نهائي البطولة الدولية الرابعة لمناظرات المدارس باللغة العربية



Congratulations to team #Turkey 🇹🇷 for winning the final round of the 4th International Schools Arabic Debating Championship.#مناظرات_قطر#ISADC4 pic.twitter.com/AENxW5pPUm