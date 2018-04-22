AB ve Meksika ticaret anlaşması güncellemesinde uzlaştı

BRÜKSEL

AB Komisyonu (AB), Meksika'yla ticaret anlaşması güncellenmesine yönelik müzakerelerde "ilke mutabakatına" varıldığını açıkladı.

Buna göre, AB ile Meksika arasındaki tüm mal ve ürün ticareti, tarım sektörü de dahil olmak üzere gümrüksüz yapılacak.

Makine, nakliye ekipmanı, eczacılık gibi çeşitli sektörlere uygulanan gümrük prosedürleri basitleştirilecek.

Peynir, süt tozu, makarna, çikolata gibi tarım ürünlerinde piyasalara erişim hakkı sağlanacak.

Finans, ulaşım ve telekomünikasyon gibi hizmetlerin ticaretine izin verilecek.

Kamu ihalelerine erişim hakkı

AB ve Meksika şirketleri karşılıklı olarak kamu ihalelerine erişim hakkı kazanacak.

Taraflar, fikri mülkiyet haklarına ve coğrafi işaretlere saygı gösterecek.

Anlaşmada, çalışma koşulları, tüketici hakları, çevre standartları ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili maddeler yer alacak.

Müzakereciler yıl sonuna kadar yasal metni ve teknik detayları tamamlamak için çalışmalarını sürdürecek.

AB Komisyonu yasal anlaşma metnini tasdik ettikten sonra onay için Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyine gönderecek.

AB ve Meksika arasında mevcut ticaret anlaşması 2000 yılında yürürlüğe girmişti.

Taraflar, 2016 yılından beri ticaret anlaşması güncelleme müzakereleri yürütüyordu.

Muhabir: Ata Ufuk Şeker