ABD Savunma Bakanı Mattis’ten Suriye açıklaması

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Suriye’de kimyasal silah kullanan Esed rejimine müdahale konusunda ABD’nin herhangi bir şeyi seçenek dışında bırakmadığını söyledi.

WASHINGTON

Mattis, Katar Emiri Tamim bin Hamad el Sani ile Savunma Bakanlığında (Pentagon) bir araya gelmeden önce gazetecilere kısa bir açıklamada bulundu.

Bir gazetecinin, Duma bölgesinde kimyasal saldırı düzenleyen Esed rejimine karşı ABD’nin askeri müdahaleyi seçenekler dışında bırakıp bırakmadığını sorması üzerine Mattis, “Şu anda herhangi bir şeyi seçenek dışında bırakmıyorum” yanıtını verdi.

Beşşar Esed rejiminin kimyasal saldırılarıyla ilgili Mattis, "Bakmamız gereken ilk şey, Rusya tüm kimyasal silahların ülke dışına çıkarılmasında çerçeve garantörü iken, halen kimyasal silahların neden kullanıldığıdır. Dolayısıyla NATO, Katar ve başka yerlerdeki ortaklarımız, müttefiklerimizle çalışıyoruz ve bu konuyu ele alacağız.” ifadelerini kullandı.

Suriye'de rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 8 Nisan'da düzenlediği kimyasal silahlı saldırıda 78 sivil ölmüştü.

Muhabir: Kasım İleri



