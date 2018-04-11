ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Ryan emekliye ayrılıyor

WASHINGTON

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Paul Ryan, kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimlerinde yeniden aday olmayacağını ve emekliye ayrılacağını bildirdi.

Ryan, Amerikan kamuoyunda şaşkınlıkla karşılanan kararını düzenlediği bir basın toplantısıyla açıkladı.

"Eğer bir dönem daha burada olacak olsam çocuklarım beni sadece hafta sonu babası olarak hatırlayacaktı. Bunun olmasına izin veremem. Dolayısıyla hayatımda yeni öncelikleri düzenlemem gerekiyor." ifadesini kullanan Ryan, görev süresinin dolduğu Ocak 2019'dan itibaren emekliye ayrılacağını kaydetti.

Yaklaşık 20 yıldır Kongre'de görev yaptığını anlatan Ryan, artık ailesine daha fazla zaman ayırmasının vaktinin geldiğini ifade etti.

Trump'tan teşekkür mesajı

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan "Meclis Başkanı Paul Ryan gerçekten iyi bir adam. Yeniden aday olmayacağını açıklarken, arkasında kimsenin sorgulayamayacağı bir miras bırakıyor. Seninleyiz Paul." paylaşımında bulundu.

Trump'ın dışında çok sayıda Cumhuriyetçi senatör ve vekil de Ryan'a destek ve başarı dilekleri mesajı içeren açıklamalar yaptı.

Görevine 29 Ekim 2015'de başlayan Ryan, Temsilciler Meclisinin 54. Başkanı olarak görev yapıyordu.

Muhabir: Hakan Çopur