ABD'de askeri helikopter kazası: 2 ölü

WASHINGTON

ABD Savunma Bakanlığına bağlı 101'inci Havacılık Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, askeri helikopterin Fort Campbell havaalanı yakınlarında, cuma akşamı yerel saatle 21.50'de düştüğü belirtildi.

Düşen helikopterin AH-64E Apaçi tipi olduğu ve kazada iki Amerikan askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çarşamba günü de eğitim uçuşu yapan F-16 tipi bir savaş uçağı Nevada yakınlarıda, salı günü ise CH-53E Super Stallion tipi bir helikopter California bölgesinde eğitim uçuşunda düşmüştü.

Muhabir: Muhammed Bilal Kenasari