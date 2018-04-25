AFAD'ın kurduğu çadır kenti Mehmetçik koruyor

Genelkurmay Başkanlığından, AFAD'ın Afrin'de kurduğu ve güvenliğini TSK unsurlarının sağladığı çadır kente ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

ANKARA

Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Afrin'de, AFAD tarafından kurulan çadır kentte, Doğu Kalamun'dan gelen ailelere barınma imkanı sağlanıyor. Çadır kentin güvenliği, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarınca sağlanıyor.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesaplarından, AFAD tarafından Afrin'in Mahmudiye bölgesinde kurulan çadır kente ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Çadır kent ve bölgeyi koruyan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına ilişkin görsellerin yer aldığı paylaşımda, "AFAD kurdu Mehmetçik koruyor. Afrin/Mahmudiye'de kurulan çadır kentte, Doğu Kalamun'dan gelen ailelere barınma imkanı sağlanıyor." ifadesi yer aldı.

Muhabir: Sarp Özer