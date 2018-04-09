Afganistan'da bombalı saldırı: 6 ölü

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Şindent ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 sivilin öldüğü bildirildi.

Fotoğraf: AA/Mir Ahmad Firooz

KABİL

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Şindent ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 sivilin öldüğü bildirildi.

Herat Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Ahad Velizadeh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç tekerlekli motosiklete yerleştirilen bombanın, ilçe merkezindeki bir akaryakıt istasyonu yakınında patlatıldığını belirtti.

Saldırıda 6 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Velizadeh, 9 kişinin de yaralandığını aktardı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Muhabir: Sayed Khodaberdi Sadat