ROMA

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Roma Sahil Güvenlik Operasyon Merkezi'nin koordinesinde düzenlenen 3 kurtarma operasyonunda Orta Akdeniz'de yaklaşık 500 göçmen kurtarıldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kurtarılan göçmenlerin 3 şişme botta seyrettikleri ve operasyonlara, İtalya'nın girişimiyle Avrupa Birliği'nin (AB) Akdeniz'de yürüttüğü "EUNAVFOR MED" misyonuna bağlı birim ile Alman sivil toplum kuruluşu Sea Watch'un katıldığı belirtildi.

Açıklamada operasyonun ardından Sea Watch 3 gemisinin, kötüleşen hava koşulları, gemideki göçmen sayısı, yeterli su ve gıda bulunmaması nedeniyle limana varamayacağını bildirdiği, Sahil Güvenlik Operasyon Merkezi'nin, göçmenlerin güvenliğini sağlamak için bölgedeki en iyi deniz birimini belirlemeye çalıştığı kaydedildi.



Muhabir: Ecenur Çolak