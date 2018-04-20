Almanya, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti kınadı

BERLİN

Alman Federal Meclisi (Bundestag), Myanmar'da Arakanlı Müslüman azınlığa yönelik şiddeti kınadı.

Mecliste bugün yapılan oylamada, aşırı sağcı "Almanya için Alternatif" (AfD) partisi dışında Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile muhalefetteki Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller Partisi tarafından ortaklaşa sunulan bir karar tasarısı Sol Parti milletvekillerinin de oylarıyla kabul edildi.

Arakanlı Müslümanlarına yönelik şiddetin kınandığı kararda, Myanmar'daki insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesi ve uluslararası yardım kuruluşlarına ülkeye kısıtlama olmadan girebilmelerine izin verilmesi talep edildi.

Kararda, Arakan Müslümanlarına yönelik askeri şiddeti belirgin bir şekilde eleştirmediği için Nobel Barış Ödüllü Myanmar lideri Aung San Suu Kyi de eleştirildi.

Karar tasarısını birlikte sunan partiler adına konuşmalarında, bu taleplerin yanı sıra Arakan Müslümanlarına Myanmar vatandaşlığının ve siyasi hakların verilmesini istediler.

Aşırı sağcı AfD milletvekillerinin "sözde halk" nitelemeleri tepki çekti

Karar tasarısına karşı çıkan aşırı sağcı AfD milletvekillerinin Arakanlı Müslümanları "sözde halk" olarak nitelemeleri tepki çekti.

Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre, 2017 yılı Ağustos ayından bu yana büyük çoğunluğu çocuk ve kadın yaklaşık 700 bin Müslüman şiddet ve baskılardan dolayı Myanmar'dan komşu ülke Bangladeş'e kaçtı.

Muhabir: Cüneyt Karadağ