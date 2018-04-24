Almanya'da NSU davasının 419. duruşması görüldü

BERLİN

Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, banka soymak ve bombalı saldırılarda bulunmakla suçlanan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasında başsanık Beate Zschaepe'nin avukatı Hermann Borchert, müvekkilinin cinayetlerde ve bombalı saldırılarda suç ortağı olmadığını ileri sürdü.

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde yaklaşık 5 yıldan beri devam eden davanın 419. duruşmasında sanık avukatları son sunumlarına başladı.

Borchert, Zschaepe'nin cinayetlerde ve bombalı saldırılarda suç ortağı olmadığını savunarak, "Başsavcılığın sıraladığı gerekçeler tek başına ve genel olarak suç ortaklığı için yeterli değildir." ifadesini kullandı.

NSU'nun 2000'de Nürnberg'de işlediği belirtilen cinayete değinen Borchert, "Müvekkilim hem bu cinayeti hem de daha sonra işlenen cinayetlere ve bombalı saldırılara bilerek destek verdiği yönündeki suçlamayı şiddetle reddediyor." dedi.

Borchert, NSU'nun işlediği cinayetlerde ve bombalı saldılarda Zschaepe'nin suç ortağı olduğunu ifade eden Başsavcılığın mahkemeye sürdüğü kanıtları eksik ve tek taraflı değerlendirdiğini ileri sürdü.

Mayıs 2013'te başlayan davada başsavcılık ve müdahil avukatlar daha önce mütalaalarını tamamlamıştı. Ardından sanık avukatlarının savunma yapması bekleniyordu, ancak bu avukatların mahkemeye sürekli "reddi hakim" talebinde bulunması veya başka gerekçeler göstermeleri nedeniyle dava sürüncemede bırakılıyordu.

Savunma avukatlarının bugün sunumlarına başlamalarıyla davada son aşamaya gelinmiş oldu.

Zschape'nin avukatlarının ardından diğer sanık avukatları savunmalarını yapacak.

Bu savunmaların ardından mahkeme heyetinin kararını açıklaması bekleniyor.

NSU davası

Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, 2 bombalı saldırı ve 15 banka soygunu yapmakla suçlanan NSU terör örgütü üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı.

NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş ve intihar ettikleri öne sürülmüştü.

Mayıs 2013'ten bu yana Münih Eyalet Yüksek Mahkemesinde görülen davada, NSU terör örgütü üyesi olma suçundan yargılanan Zschaepe, NSU üyelerinin son kullandıkları hücre evini ateşe verdikten birkaç gün sonra polise teslim olmuştu.

Davada, aralarında NSU terör örgütünün hayattaki tek üyesi Zschaepe ile örgüte yardım ve yataklık yapmakla suçlanan 4 kişi yargılanıyor.

Muhabir: Erbil Başay