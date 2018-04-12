Almanya'da Türk vatandaşlarının sayısı azaldı

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının sayısı 2017 sonu itibarıyla bir önceki yıla göre 9 bin azalarak 1 milyon 483 bin 515 oldu.

BERLİN

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının sayısı geçen yıl sonu itibarıyla bir önceki yıla göre 9 bin azalarak 1 milyon 483 bin 515'e geriledi.

Merkezi Wiesbaden'de bulunan Federal İstatistik Dairesi, 2017 yılı sonu itibarıyla Almanya'da yaşayan kayıtlı yabancı sayısını açıkladı. Buna göre, ülkedeki yabancıların sayısı geçen yılın sonunda bir önceki yıla göre 585 bin artış (yüzde 5,8) göstererek 10,6 milyon oldu.

Açıklamada, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı sayısının ise 1 milyon 483 bin 515 olduğu belirtildi. Söz konusu istatistikte Alman vatandaşlığına geçen Türklerin yer almadığı vurgulandı. Türk vatandaşlarının sayısının 2016'ya göre yaklaşık 9 bin azalması dikkati çekti.

Resmi olmayan kaynaklara göre Almanya'da yaşayan, çifte vatandaş olanlarla birlikte Türklerin sayısının yaklaşık 3 milyon olduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan AB üyesi ülkeler Polonya, Romanya ve Bulgaristan'dan Almanya'ya daha çok kişinin göç ettiğine dikkat çekilen açıklamada, söz konusu doğu Avrupa ülkelerinden Almanya'ya göç edenlerin sayısının 2007 yılında 919 bin olduğu ve bu rakamın geçen yılın sonu itibarıyla 2,6 milyona ulaştığı bildirildi.

Muhabir: Cüneyt Karadağ







