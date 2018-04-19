AP'den sınırı geçen Yunan askerler için çağrı

AP Genel Kurulu, Türkiye'de askeri yasak bölgede yakalanarak tutuklanan iki Yunan askerinin serbest bırakılması çağrısında bulunan yasa tasarısını kabul etti.

STRAZBURG

Avrupa Parlamentosu (AP), Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup iki askerin serbest bırakılması çağrısında bulunan yasa tasarısını onayladı.

Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulu'nda, Yunan ve aşırı sağ üyelerin girişimiyle iki Yunan askerin serbest bırakılmasına ilişkin yasa tasarısı oylandı.

Tasarı için 607 "evet", 7 "hayır" oyu kullanıldı. Oylamada 18 AP üyesi ise çekimser kaldı.

İki Yunan askerinin kötü hava koşullarında "yolunu kaybettiği" iddia edilen karar metninde, daha önce benzer vakaların karşılıklı olarak olay yerinde "kolay şekilde" çözüldüğü savunuldu.

Karar metninde, "Türk yetkililere tutuklu bulanan iki Yunan asker hakkındaki yasal sürecin hızlı şekilde sonuçlandırılması ve askerlerin Yunanistan'a dönmelerinin sağlanması çağrısında bulunuyoruz." ifadesi yer aldı.

Dış ilişkiler konularında alınan AP kararlarının bağlayacığılığı bulunmuyor. Bu alanda alınan kararlar, AB Konseyi ve üye ülke yönetimlerine siyasi mesaj vermeyi amaçlıyor.

Olay

Yunan ordusuna mensup teğmen Aggelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitros Kouklatzis, 1 Mart'ta, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı "Hudut Kartalları" adlı sınır birliği ekiplerinin devriye görevi sırasında Pazarkule yakınında yakalanmıştı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye çıkarılan iki asker, savcılıktaki ifadelerinin ardından "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.

Hakimlik, 2 Mart'ta teğmen Mitretodis ile astsubay çavuş Kouklatzis'in askeri yasak bölgeye girmek suçundan tutuklanmasına hükmetmişti.

Edirne 2. Sulh Ceza Hakimliği, 27 Mart'ta askerlerin durumunu değerlendirmiş ve tutukluluk halinin devamına karar vermişti.



Muhabir: Şerife Çetin