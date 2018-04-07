Avrupa'da 'Buyrun Ben Müslüman'ım' etkinliği

Avrupa'da 200 noktada yapılan "Buyrun, Ben Müslüman'ım" etkinliği ile İslam dini tanıtıldı.

KÖLN

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatının bu yıl dördüncü kez düzenlediği etkinlik çerçevesinde, gönüllüler cadde ve meydanlara kurulan stantlarda, 200 binden fazla kişiye gül ve İslam dinini anlatan broşür dağıttı.

Geçen yıl 175 bin kişiye ulaşan etkinlik, bu yıl Avrupa'nın yanı sıra, Avustralya ve Kanada’da da gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında Almanya'da Berlin, Hamburg, Bremen, Hannover, Köln'de, Avusturya'da Viyana, Arlberg ile Linz'te ve bunun yanı sıra İsviçre, Hollanda, Belçika, Fransa, Danimarka, İsveç, Norveç, İtalya, Avustralya ile Kanada'da stantlar açıldı.

Almanya'da 120 noktada stant kuruldu

Almanya'da toplam 15 bölgede yapılan etkinlik için 120 noktada stant kuruldu.

Büyük kentlerde şehir merkezlerine birden fazla kurulan stantlardaki gönüllüler yoldan geçenlere gülün yanı sıra, çikolata, hadislerin Almanca tercümeleri ve İslam dinini tanıtan broşürler verdi.

Çoğunluğu gençlerden oluşan gönüllüler, Almanların İslam dini hakkında merak ettiği soruları yanıtladı.

Köln'ün Kalk semtinde stant kuran Kalk Kuba Cami idari işler görevlisi Müslüm Şeker, Müslümanlar olarak İslam dinini Avrupalı komşularına anlatmak için burada olduklarını, bu yıl stantlarına büyük ilgi olduğunu söyledi.

Şeker, "Alman komşularımıza bir gül, bir de çikolata ikram ediyoruz. İslam hakkında kendilerinin merak ettiği sorular olursa onları yanıtlıyoruz." dedi.

Bazı Avrupa medyasının İslam'ı kötü şekilde anlattığına işaret eden Şeker, "Burada da gördüğümüz üzere insanlara güzel şekilde gidip dinimizi anlattığımız zaman bizi dinliyor ve bizi anlıyorlar. Ayrıca konuşarak elimizden geldiği kadar İslam dini hakkındaki ön yargıları yıkmak istiyoruz. Her yıl yapılan bu etkinliği üç ya da altı ayda bir yapmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Avusturya'da 9 eyalette stant kuruldu

Avusturya’nın başkenti Viyana'da başta olmak üzere ülkenin 9 eyaletinde eş zamanlı 25 noktada düzenlenen etkinlik, yönetimdeki aşırı sağcı hükümet ve son günlerde gündemi meşgul eden ilk ve anaokullarında başörtüsü yasağına rağmen büyük ilgi gördü.

Ekinliği organize eden Viyana İslam Federasyonu (İFW) Genel Sekreteri Harun Erciyas, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 4 yıldır düzenledikleri etkinlik çerçevesinde ülkede aşırı sağcı ve İslam karşıtı söylemin oluşturduğu önyargıları yıkarak, İslam dinini daha anlaşılır kılmaya çalıştıklarını söyledi.

Erciyas, özellikle başkentin en işlek 9 caddesinde kurdukları stantlarla İslam'a ilişkin merak edilen soruları yanıtlamaya çalıştıklarını, bu kapsamında yalnız Viyana'da 5 bin kişiye ulaştıklarını ifade etti.

Genel olarak olumlu yaklaşımlarla karşılaştıklarını anlatan Erciyas, birçok kişinin özellikle başörtüsü konusunda fikir almak istediğini belirterek, şunları söyledi:

"Örneğin bazı Avusturyalılar, Müslüman kadınların neden başörtüsü taktıklarını sormak istediklerini, ancak cesaret edip soramadıklarını bize söylüyorlar. Bu organizasyon vesilesiyle bir başörtülü kardeşimize istedikleri soruyu soruyorlar ve tatmin edici gerekli açıklamayı buldukları için bize memnuniyetlerini aktardılar."

Erciyas, kimi zaman olumsuz tepkiler aldıklarına da değinerek, bu tutum içindeki kişilerin çok azınlıkta olduğunu aktardı.

Erciyas, kampanyanın çok başarılı olduğunu belirterek, gelecek yıllarda, ülke genelinde Avusturyalıların İslam hakkındaki önyargılarını kırmak amaçlı buluşma noktalarını 30’a çıkarmayı planladıkları bilgisini paylaştı.

Etkinliğe katılan gönüllü kişilere yönelik düzenli eğitimler verdiklerini ve farklı başlıklar üzerine çalıştıklarının altını çizen Erciyas, "Buyrun ben Müslüman'ım etkinliğinin, Avusturya'da yaşayan Müslümanlar olarak, buradaki insanlara İslam’ı ve Müslümanları farklı kanallardan, medyadan değil bizatihi bizden öğrenin diye düşünülmüş bir girişim." olduğunu sözlerine ekledi.

Belçika'da hedef 6 bin kişiye ulaşmak

Belçika'da 40 genç Anvers, Charleroi, Gent, Liege ve Mons şehirlerinde binlerce kişiye gül dağıttı.

Belçika İslam Federasyonu (BİF) Genel Başkanı Ekrem Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlikle son dönemlerde Müslümanlar hakkında artan ön yargıları kaldırmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu yıl daha fazla kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Şeker, şunları söyledi:

"Stantlarımıza gelen insanlarla tanışarak gönül köprüleri kurmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz insanların birbirine yakınlaşması ve birbirlerini tanıması. Bu manada geçen sene 4 bin insanla sohbet ettik ve onların gönüllerini kazandık. Bu sene de 6 bin insana ulaşmayı hedefliyoruz."

Muhabir: Mesut Zeyrek,Aşkın Kıyağan,Yusuf Hatip



