Azerbaycan oy kullanma işlemi sona erdi

BAKÜ

Azerbaycan'da, cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanma işlemi sona erdi.

Azerbaycan Merkezi Seçim Komitesinden (AMSK) yapılan açıklamada, oy verme işleminin yerel saatle 19.00 itibarıyla resmen bittiği ve sayım işleminin başladığı belirtildi.

Azerbaycanlılar, yeniden aday olan mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de dahil toplam 8 aday arasından, bundan sonraki 7 yılda Azerbaycan'ı yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için oy kullandı.

Cumhurbaşkanı seçimi için yurt içi ve yurt dışında 5 bin 641 sandık kuruldu. Son verilere göre, ülkede 5 milyon 309 bin kayıtlı seçmen bulunuyor. Yurt dışında yaşayan Azerbaycan vatandaşları, oylarını, yaşadıkları ülkelerdeki Azerbaycan büyükelçiliklerinde kurulan sandıklarda kullandı.

Seçimi 59 ülke, 60 uluslararası örgütten 890 yabancı, 58 bin 175 yerli gözlemci izledi. Ülke basınının yanı sıra 21 ülkeden 118 yabancı gazeteci de seçimi takip etti.

Seçimde, Yeni Azerbaycan Partisinin adayı mevcut Cumhurbaşkanı Aliyev'in yanı sıra Birleşik Azerbaycan Halk Cephesi Partisinin adayı Kudret Hasanguliyev, Sosyal-Demokrat Partinin adayı Araz Alizade, Azerbaycan Milli Diriliş Hareketi Partisinin adayı Ferec Kuliyev, Azerbaycan Halk Cephesindeki muhaliflerin adayı Razi Nurullayev, Çağdaş Müsavat Partisi adayı Hafız Hacıyev, bağımsız aday Zahid Oruç ve Demokrat Parti adayı Serdar Memmedov yarıştı.

Resmi olmayan ilk sonuçlar 23.00'dan sonra açıklanacak.

Muhabir: Ruslan Rehimov