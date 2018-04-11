Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan ilk sonuçlara göre, yüzde 86,09 oyla mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kazandı.

BAKÜ

Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan ilk sonuçlara göre, yüzde 86,09 oyla mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kazandı.

Azerbaycan Merkezi Seçim Komitesi (AMSK) Başkanı Mezahir Penahov, düzenlediği basın toplantısında, resmi olmayan sonuçlara göre, Aliyev'in oyların yüzde 86,09'unu alarak seçimi kazandığını duyurdu.

Penahov, Birleşik Azerbaycan Halk Cephesi Partisinin adayı Kudret Hasanguliyev'in oyların yüzde 3,4'ünü alarak ikinci, bağımsız aday Zahid Oruç'un ise yüzde 3,07 oyla üçüncü olduğunu belirtti.

Seçime katılım oranı ise yüzde 74,51 olarak açıklandı.

Aliyev ulusa seslendi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Azerbaycan halkı bu seçimlerde istikrara, güvenliğe, kalkınmaya ve gelişmeye oy verdi." dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimini, resmi olmayan ilk sonuçlarına göre yüzde 86,09 oyla kazanan Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaparak halkına teşekkür etti.

Azerbaycan halkının desteğini her zaman hissettiğini vurgulayan Aliyev, kendisine güç veren bu desteğin ülkenin kalkınması için başlıca etken olduğunu belirtti.

Aliyev, "Azerbaycan halkı bu seçimlerde istikrara, güvenliğe, kalkınmaya ve gelişmeye oy verdi. Son 15 yılda elde edilen başarıları değerlendirdi. Tüm bu başarıları sizinle birlikte kazandık. Halk ve iktidar birliği sayesinde bugün Azerbaycan güçlü devlet haline gelmiştir." dedi.

Azerbaycan'ın uluslararası nüfuzunun arttığını, dünyada büyük saygı ve desteğe sahip olduğunu dile getiren Aliyev, şöyle konuştu:

"Karabağ sorununun çözümündeki ilkeli tutumumuzdan bir adım bile geri atmadık. Sorun, ülkemizin toprak bütünlüğü çerçevesinde çözülmelidir. Bunun başka yolu yoktur. Büyük diplomatik zaferler elde ettik. Savaş meydanında da büyük zaferler elde ettik. Ağdere, Fuzuli, Cebrayıl illerinin bir kısmı işgalcilerden temizlendi. O topraklarda bugün Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. Bir gün gelecek işgal altındaki tüm topraklarımızda Azerbaycan bayrağı dalgalanacaktır."

Azerbaycan'ın daha güçlü olması gerektiğine, güçlü olmak için de güçlü ekonominin şart olduğuna dikkati çeken Aliyev, "Siyasetimizin merkezinde her zaman Azerbaycan halkı duruyor. Bu politika bundan sonra da devam ettirilecektir. Azerbaycan, büyük enerji ve ulaştırma projeleri hayata geçiriyor. Bu projelerle Avrasya'nın enerji ve ulaştırma politikaları yeniden şekilleniyor. Azerbaycan devleti şimdiye kadar hiçbir zaman bu kadar güçlü olmamıştı. Geçtiğimiz yol şerefli yoldur. Zaferler, başarılar yoludur. Yeni zaferlere doğru ileri." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Ruslan Rehimov