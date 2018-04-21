Azerbaycan'da yeni hükümet açıklandı

BAKÜ

Azerbaycan'da 11 Nisan'da yapılan seçimde yeniden cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev, Bakanlar Kurulu ve Devlet Komitesi başkanlarının atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Önceki kabinede yer alan isimlerin büyük kısmı yerlerini korudu.

Bakü Valisi Hacıbala Abutalıbov başbakan yardımcısı olarak atanırken ASAN Hizmet Başkanı İnam Kerimov tarım bakanı, Ekonomi Bakan Yardımcısı Sahil Babayev çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, Konut İnşası Devlet Ajansı Başkanı Samir Nuriyev Devlet Kentsel Planlama ve Mimarlık Komitesi başkanı ve Milletvekili Rövşen Rzayev Göçmen ve Mültecilerden Sorumlu Devlet Komitesi başkanı olarak kabinede yer alan yeni isimler oldu.

Başbakan Yardımcısı olarak görev yapan Abid Şerifov, İsmet Abbasov ve Elçin Efendiyev ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Selim Müslümov kabine dışı kaldı. Yeni başbakan yardımcıları Yagub Eyyubov, Ali Ahmedov ve Ali Hasanov oldu.

İçişleri Bakanı Ramil Usubov, Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Adalet Bakanı Fikret Memmedov, Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov, Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev, Maliye Bakanı Samir Şerifov, Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Ulaştırma, İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Ramin Guluzade, Vergiler Bakanı Mikayıl Cabbarov, Devlet Sınır Hizmetleri Komutanı Elçin Guliyev, Devlet Güvenlik Hizmeti Başkanı Medet Guliyev ve Dış İstihbarat Servisi Başkanı Orhan Sultanov kabinedeki yerlerini korudu.

Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Savunma Sanayisi Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve bazı devlet komitelerine şimdilik atama yapılmadı.

Azerbaycan'da anayasa uyarınca, cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra hükümet istifa ediyor.

Aliyev, 11 Nisan'da yapılan seçimi yüzde 86,02 oyla kazanmıştı. Azerbaycan Milli Meclisi, Cumhurbaşkanı Aliyev'in önerisiyle Dış İlişkilerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Prof. Dr. Novruz Memmedov'u başbakan olarak atamıştı.

Muhabir: Ruslan Rehimov



