BARSELONA

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, İspanya'nın Barselona kenti yakınlarındaki Sitges kasabasında yapılan Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) "Sağlık Sistemlerinin Bulaşıcı Olmayan Hastalıklarla Mücadelesi" konulu Üst Düzeyli Toplantısına katıldı.

Toplantının ilk oturumunda konuşan Akdağ, Türkiye'nin bu konudaki tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

Temaslarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Akdağ, "Hazırlanması aşamasından itibaren toplantının içindeydim. Bir uzman gözüyle bizden de istifade etmeye çalışıyorlar. Yaptıkları iş bütün bölge için bulaşıcı olmayan hastalıklar açısından nasıl politikalar izleneceği ile ilgili. Genel bir hazırlık yapıyorlar. Bir uzman olarak konunun içinde olduğundan dolayı bu sefer beni de çağırmış oldular." diye konuştu.

"Türkiye örnek bir ülke olarak kabul ediliyor"

Yarınki Milli Güvenlik Kuruluna katılmak için Türkiye döneceğini ancak bakanlık yetkililerinin toplantıyı takip etmeyi sürdüreceklerini beliren Akdağ, "Türkiye öteden beri Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla oluşturduğumuz Sağlıkta Dönüşüm'den sonra örnek bir ülke olarak kabul ediliyor buralarda. Biz de gücümüz yettiği kadar politikalarımızı anlatıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Akdağ, kendisinin uyuşturucu dahil bağımlılık yapan maddelerle alakalı konularda koordinasyon için görevlendirildiğini anımsatarak, "Özellikle bulaşıcı olmayan hastalıklar açısından sigara çok önemli bir mesele. Sigara toplam hastalık yükünün, erken ölümlerin neredeyse üçte birinden sorumlu. Dolayısıyla o konuları da burada tartıştık." dedi.

Bağımlılıkla mücadele planı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak

Türkiye’nin bağımlılıkla mücadelede dünyanın en iyi stratejik planlarından birini yaptığına işaret eden Akdağ, şöyle devam etti:

"Çok çalıştık, politika laboratuvarlarıyla, paydaşlarla çalıştık. Yakın bir zamanda Sayın Cumhurbaşkanımıza da takdim edeceğiz çalışmalarımızı. Türkiye tanıtımını da o yapacak. Tıpkı sigara meselesinde olduğu gibi bütün bağımlılık yapan maddelerle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımız bu meseleyle mücadeleyi kendi himayesine almış durumda. Bu bizim için büyük bir şans."

Teknoloji bağımlılığı

Bağımlılıkla mücadelede tüm ailelere görevler düştüğünü vurgulayan Akdağ, bunlara son zamanlarda hızla yayılan teknoloji bağımlılığının da girdiğini bildirdi.

Akdağ, şunları kaydetti:

"Aileler çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmelilerdir. Bu geçirdikleri vakit yararlı bir vakit olmalı. Faydalı bir zaman geçirmeliler. Oturmalılar, konuşmalılar. Evlerimize gittiğimiz zaman herkes bir televizyonun ya da bir dijital ortamın karşısına oturursa o zaman çocuklarımız yabancılaşır. Zaten teknolojiye koşar adım bir gidiş var. Onun için aileler çocuklarıyla sözde değil de hakikatte alakadar olsunlar. Bu çok önemli. Biz elbette ki üstümüze düşeni hükümet olarak yapacağız, yapmaya devam edeceğiz. Bu hususta ailelerle ilgili eğitimler de yapıyoruz. Ancak gerçekte işin asıl büyük kısmı ailelerin sırtındadır."

Muhabir: Hasan Esen