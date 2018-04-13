Belçika, Suriye'ye müdahaleye mesafeli

BRÜKSEL

Belçika hükümeti, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye yönelik olası askeri harekatına katılmayacağı sinyalini verdi.

Dışişleri Bakanı Didier Reynders, Alman mevkidaşı Heiko Maas'la ikili görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Askeri gerginliğin artmasından kaçınmak gerektiğine dikkati çeken Reynders, "Askeri bir müdahale kararı vermeden önce beklememiz gerekiyor. Siyasi bir çözüm gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Flamanca yayın yapan De Morgen gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanı Steven Vandeput, Belçika'nın olası bir askeri müdahaleye dahil olması için bir çağrı yapılacağını düşünmediğini açıkladı.

Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil ölmüştü.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 4 Nisan'da yayımladığı raporda, Esed rejiminin, Suriye'de iç savaşın başlamasından buna yana 214, Han Şeyhun katliamından sonra da 11 kez kimyasal silah saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.



Muhabir: Şerife Çetin