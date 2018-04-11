Berlin Brandenburg Havalimanı 2020'de açılacak

BERLİN

Almanya'nın başkenti Berlin'de, inşaatı sorunlu olan Berlin Brandenburg Havalimanı'nın (BER) Ekim 2020'de açılacağı bildirildi.

Berlin'de görev yapan yabancı gazetecilere gezdirilen BER'in, başlangıçta 2,5 milyar avro olan maliyetinin 5,2 milyar avroya çıktığı belirtildi.

BER Genel Müdürü Prof. Dr. Engelbert Lütke Daldrup, havalimanının son durumu ile ilgili gazetecilere bilgi verirken, Berlin'in dünya turizminde önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, yeni havalimanı ile hedeflerini yükselteceklerini bildirdi.

Berlin'de halihazırda faaliyet gösteren Tegel ve Schönefeld havalimanlarının Almanya'da en çok aktarma yapan yolcu sayısına sahip olduğuna işaret eden Daldrup, BER'in açıldığında günde bin uçuş planladıklarını, 2040 yılına kadar 55 milyon yolcu ile yaklaşık 9 milyar avroluk ekonomik değer yaratmayı hedeflediklerini söyledi.

Daldrup, dünyanın uzak bölgelerinden Berlin'e aktarmasız gelmek isteyen birçok turist olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hedef, Asya, ABD ve Afrika'ya uzun mesafeli uçuşlar. Büyük hava yolu şirketlerini kazanmak için görüşmeler yapıyoruz. Havalimanları ayrıca bugün çok önemli bir ekonomi sektörü. Geçen yıl Berlin'deki 2 havalimanı 33 milyon yolcu ağırladı. 20 bin insan çalışıyor. BER'in açılmasıyla birlikte A380 ve Boeing 787'ler de buraya inebileceği için turistlere büyük kolaylık sağlanmış olacak."

"Şu anda BER denetleme sürecinde"

Prof. Dr. Engelbert Lütke Daldrup, BER'de yaşanan aksaklıklardan ders çıkardıklarını belirterek, "Şu anda BER havaalanı denetleme sürecinde. Her yer incelemeden geçiriliyor. Bir kez daha erteleme problemi yaşamamak için açılış tarihini Ekim 2020 olarak belirledik. Burası açıldıktan sonra Tegel Havalimanı ve Schönefeld Havalimanı kademeli olarak kapanacak. Gereksiz masraftan kaçınmayı amaçlıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Daldrup, BER'i Avrupa'daki diğer havalimanlarından ayıracak en önemli özelliğin havalimanının doğrudan altına inşa edilen tren istasyonu olduğunu, yolcuların 3 yürüyen merdiven ile aşağı inerek trene bineceklerini ve 20 dakikada Berlin ana tren garına ulaşacaklarını bildirdi.

2012'de yangın söndürme sistemine onay alınmadığı için açılışı iptal edilen havaalanında tüm sistemin sökülerek yeniden inşa edildiğini hatırlatan Daldrup, yangın durumunda bin 200 kapının çalışması için tüm kabloların değiştirildiği ve yeni kablolar döşendiğini anlattı.

Daldrup, 6 yıldır açılamayan ve uzmanlarca "açılamayan her gün için 1 milyon avro kaybettirdiği" savunulan havalimanının maddi zararı hakkında bir açıklama yapmaktan kaçındı.

2006'da temeli atılan ve Haziran 2012'de hizmete girmesi beklenen BER, o dönemde yangın söndürme sistemi ve inşaat hataları nedeniyle bir türlü açılamamıştı.

Muhabir: Cüneyt Karadağ