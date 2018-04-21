Beyaz Baretliler'den KSYÖ'ye 'Duma bilgilendirmesi'

İSTANBUL

Suriye'deki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Başkanı Raid Salih, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünü (KSYÖ) Duma'da kimyasal silah saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin defnedildikleri yerler konusunda bilgilendirdiklerini söyledi.

Salih sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye rejimi ile Rusya'nın kimyasal saldırı kurbanlarının cesetlerinin yerini değiştirmesinden veya delilleri karartıp, saklamasından korktuklarını" belirtti.

Salih, ayrıca Suriye rejimi ve Rusya'nın denetçilerin Duma'ya girmesine izin vermelerini ümit ettiklerini ifade etti.

ABD başta olmak üzere bazı batı ülkeleri, Rusya'yı KSYÖ heyetinin Duma'ya girişine engel olmakla suçluyor.

KSYÖ Genel Direktörü Ahmet Üzümcü, 18 Nisan'da Suriye rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde 7 Nisan'da düzenlendiği kimyasal silah saldırısına yönelik araştırmaya güvenlik gerekçesiyle başlayamadıklarını ve henüz bölgeye girilemediğini bildirmişti.

Suriye rejiminin, başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti.

Muhabir: Menna Ahmed, Safiye Karabacak