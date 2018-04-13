BM ve DSÖ Doğu Guta'daki siviller için endişeli

Birleşmiş Milletler, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin abluka ve yoğun saldırılar sonucu ele geçirdiği Doğu Guta'da yaklaşık 128 bin sivil kaldığını, rejimin BM'ye halen bölgeye erişim izni vermediğini bildirdi.

CENEVRE - Bayram Altuğ

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bize gelen raporlara göre Suriye rejimi Doğu Guta'da tam kontrolü sağlamış durumda." dedi.

Doğu Guta'nın farklı yerleşimlerinde parçalar halinde halen 50 bin sivil bulunduğunu belirten Laerke, "Bunlara ilaveten gece itibarıyla Duma'da da 70-78 bin sivil kaldığını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Sözcü Laerke, Doğu Guta'dan çıkmayı başaramayan toplam 120-128 bin arasındaki sivilin an itibarıyla Beşşar Esed rejiminin kontrolü altında olduğunu kaydetti.

DSÖ'den Duma'ya erişim çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarık Jasereviç de DSÖ'nün, Duma'ya 7 Nisan'da düzenlenen kimyasal silah saldırısında yaklaşık 500 kişide yüksek derecede zehirli kimyasala maruz kalındığını gösteren belirtilere rastlandığını söyledi.

Jasereviç, Duma'ya erişim izni verilmesi çağrısında bulundu.

Sözcü Jasereviç, "Doğu Guta'da bazı küçük bölgelere ulaşmamıza rağmen Duma'ya hala erişim izni sağlayamadık. DSÖ olarak Duma'ya tam, engelsiz ve koşulsuz erişim çağrımızı yineliyoruz." dedi.

Duma'daki sivillere yönelik kimyasal silah saldırısına da değinen Jasereviç, "Eğer kimyasal silah saldırısı yapıldıysa gerek bunun olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak gerekse de geniş çaplı sağlık hizmetleri için DSÖ'nün bölgeye girmesi lazım." diye konuştu.

"Duma'daki kayıplar dehşet verici"

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Christophe Boulierac de diğer BM kuruluşları gibi rejimden Duma'ya hiçbir şekilde erişim izni alamadıklarının altını çizerek, Duma'daki çocukların acil yardıma ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Sözcü Boulierac, "Duma'daki dehşet verici ölümler, Suriye'de son yedi yıl içinde sayısız defa tekrarlandığı gibi çocukların korunma temel ilkesinin tamamen göz ardı edildiğini gözler önüne seriyor." değerlendirmesinde bulundu.