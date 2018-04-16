Bozdağ, Katar Ulusal Kütüphanesinin açılışına katıldı

DOHA

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Katar'ın başkenti Doha'da yapılan ve yaklaşık 1 milyon 200 bin kitabın bulunduğu Katar Ulusal Kütüphanesinin açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen yer aldı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin ev sahipliğindeki törende açılışın ardından Bozdağ, kütüphaneyi gezdi.

Kütüphanenin açılış törenine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Muhabir: Kemal Karadağ