Cansuyu'ndan Afrikalılara 'canlı hayvan' desteği

MALİ - ÖMER YASİN ERGİN

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince Afrika'da yürütülen "canlı hayvan dağıtımı projesi" kapsamında muhtaç ailelere keçi dağıtımı yapılıyor.

Afrika'nın birçok ülkesinde su kuyusu açan, okul, cami ve yetimhane inşası ile gıda ve kurban eti dağıtımı gibi yardımlar yapan Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Afrika'daki yoksullara katkı sunmak amacıyla başlattığı "canlı hayvan dağıtımı projesi"ni sürdürüyor.

Şu ana kadar binlerce aileye keçi dağıtımı yapan dernek üyeleri, dağıtılan hayvanların kesilmesini yasaklıyor, ardından ailelere keçi sütünden peynir, yoğurt ve tereyağı yapmasını öğretiyor.

Afrika'nın tüm ülkelerine gitmenin amaçlandığı proje kapsamında, Mali'nin Segou kentinin kırsal kesimlerinde 120 aileye 240 keçi dağıtan Cansuyu ekibi, ailelerin yüzünü güldürdü.

Derneğin İzmir Temsilcisi Ahmet Yorulmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başlattıkları "canlı hayvan dağıtımı projesi" çerçevesinde Afrika'da binlerce aileye keçi dağıttıklarını söyledi.

Afrika'daki Müslümanların maddi durumunun çok yetersiz olduğuna dikkati çeken Yorulmaz, günlük gelirlerin 1 doların altında olduğunu, kimi ailelerin içecek su dahi bulamadığını söyledi.

"Ülkenin ekonomisine katkı sağlıyoruz"

Bu durumun önüne geçebilmek için Afrika'da beslenmesi ve üremesi en fazla olan keçi dağıtımı yaptıklarını aktaran Yorulmaz, şöyle devam etti:

"Dernek olarak birçok ülkede bu kardeşlerimize balık vermek yerine balık tutmayı öğretmeyi hedefliyoruz. Yardım yaptığımız ailelere belirli bir süre içerisinde bu hayvanların satılması ve kesilmesi yasağı koyuyoruz. Amacımız ailelerin hayvanları üreterek hem geçim sıkıntısını ortadan kaldırmak hem de hayvan olmayan bölgelerde bu dağıtımı gerçekleştirerek o bölgede hayvancılığın ilerlemesini sağlamak. Aynı zamanda da ülkenin ekonomisine katkı sağlıyoruz."

"Amacımız Afrika'nın 54 ülkesine ulaşmaktır"

En kötü şartlarda yaşayan insanların bulunduğu bölgelere gidip o bölgelerde dağıtım yaptıklarını aktaran Yorulmaz, şunları kaydetti:

"Müslümanların yoğun olduğu bölgeleri tercih etmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar binlerce canlı hayvan dağıtımı gerçekleştirdik. Amacımız Afrika'nın 54 ülkesine ulaşmaktır. Asya'da da çok kötü durumda olan insanlar var. Bu projemizi o bölgelere de aktarmak istiyoruz. Bize ne kadar fazla bağış gelirse biz de buralardaki Müslüman kardeşlerimizin derdine derman olmaya çalışacağız. Biz verenleri alıyoruz ve gerçek muhtaç sahiplerine ulaştırıyoruz."