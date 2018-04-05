Çifte ajan Skripal'in kızından 'İyiyim' açıklaması

Çifte ajan Skripal’in kızı Yulia Skripal, "Bir hafta önce uyandım ve gücümün günden güne arttığını söylemekten memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

LONDRA

İngiliz polisinden çifte ajan Sergey Skripal’in kızı Yulia'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Yulia Skripal’in kendi ifadelerine yer verildi.

Skripal, "Bir hafta önce uyandım ve gücümün günden güne arttığını söylemekten memnuniyet duyuyorum. İyileşmeme ilişkin olarak teşekkür etmek istediğim çok kişi var.” ifadelerini kullandı.

Saldırı sonrası babasının ve kendisinin yardımına koşanlara teşekkür eden Yulia Skripal, “Tüm bu sürecin biraz şaşırtıcı olduğunu takdir edeceğinize eminim. Bu iyileşme sürecinde benim (mahremiyetime) ve ailemin mahremiyetine saygı göstereceğinizi umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Polis açıklamasından önce İngiliz yayın kurumu BBC, Rus televizyon kanallarında Yulia Skripal ile kuzeni Viktoria arasında geçtiği öne sürülen bir telefon konuşmasının yayınlandığını bildirmişti.

Yulia Skripal’a ait olduğu ileri sürülen ses kaydında, “Her şey iyi. O (Sergey Skripal) dinleniyor. Uyuyor. Herkesin sağlığı iyi. Düzeltilemez bir şey yok. Yakında taburcu edileceğim.” ifadelerinin geçtiği belirtiliyor.

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

Çifte ajan Skripal ile kızı Yulia’nın 4 Mart’ta Salisbury’de zehirlenmesi olayıyla ilgili İngiltere 23 Rus diplomatı, Rusya da İngiltere'ye cevap olarak 23 İngiliz diplomatı sınır dışı etmişti.

İngiltere'nin girişimleri sonucunda bazı Batı ülkeleri Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almış, Rusya da mütekabiliyet ölçüleri içinde bu ülkelerin diplomatlarıyla ilgili sınır dışı kararları vermişti.

Muhabir: Gökhan Kurtaran