Çin'de '2018 Türkiye Turizmi Yılı' başladı

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, 'Türkiye ile Çin arasındaki yakınlaşmanın, gelişen dünya dengeleri içerisinde yeni barış ve esenlik düzeninin oluşmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum.' dedi.

PEKİN

Çin'de "2018 Türkiye Turizm" yılının açılış galasına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye ile Çin arasındaki yakınlaşmanın, gelişen dünya dengeleri içerisinde yeni barış ve esenlik düzeninin oluşmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum. " dedi.

Başkent Pekin'deki Tiençiao Gösteri Merkezi'nde düzenlenen turizm yılı açılış etkinliğinde Bakan Numan Kurtulmuş, Çin Kültür ve Turizm Bakanı Luo Şugang, Türkiye'nin Çin Büyükelçisi Emin Önen, misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli yer aldı.

"Anadolu Ateşi" dans grubunun gösterisi öncesi bir konuşma yapan Bakan Kurtulmuş, 2018 yılının iki ülke arasındaki ilişkilerin seviye atlaması açısından bir fırsat olduğunu vurguladı.

Türkiye ve Çin'in tarihi İpek Yolu'nun batısındaki ve doğusundaki iki önemli ülke olduğunu söyleyen Kurtulmuş, İpek Yolu'nun yeniden canlandırılmasını öngören "Kuşak ve Yol" projesi kapsamında iki ülke arasında bir çok alanda gelişmekte olan iş birliğinin kültür ve turizme de yansıyacağını dile getirdi.

Türkiye'nin sadece deniz, kum ve güneş turizminden oluşmadığını vurgulayan Kurtulmuş, özellikle Çinli turistler için tarih ve kültür zenginliğiyle öne çıkan bir destinasyon olduğuna dikkati çekti.

Kurtulmuş, Türkiye'nin Truva'dan Osmanlı'ya kadar 24 büyük medeniyete ev sahipliği yaptığını anımsatarak, "Anadolu Yarımadası, İtalya'nın sahip olduğundan daha fazla Roma dönemi eserine, Yunanistan'ın sahip olduğundan fazla Grek dönemi eserine ev sahipliği yapan bir tarih ve medeniyet hazinesidir." diye konuştu.

Kapadokya'dan Mardin'e, Safranbolu'dan Urfa'ya Çinli turistler için Türkiye'de zengin turizm destinasyonları olduğuna değinen Kurtulmuş, Çin'de "2018 Türkiye Turizm Yılı" vesilesiyle bu ülkenin farklı şehirlerinde 60'dan fazla etkinlikle tanıtım faaliyetleri düzenleyeceklerini belirtti.

Hedef 500 bin Çinli turist

Kurtulmuş, geçen sene 250 bin Çinli turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini, 2018'de bu sayının 500 bin kişiye çıkmasını beklediklerini ifade ederek, "Türkiye ile Çin arasındaki yakınlaşmanın, gelişen dünya dengeleri içerisinde yeni barış ve esenlik düzeninin oluşmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Çin Kültür ve Turizm Bakanı Sugang da İpek Yolu'nun Asya'nın doğu ve batı uçlarındaki iki büyük medeniyeti birbirine bağladığına işaret ederek, Çin ve Türkiye arasındaki bu tarihi bağların, dostluk ve iş birliği ilişkilerine sağlam temeller kattığını aktardı.

Turizmin medeniyetler arası etkileşim ve halklar arasındaki dostluk ilişkilerini sağlamlaştırmada köprü vazifesi gördüğünü söyleyen Sugang, "Çin'de Türkiye turizm yılının ilanı, iki ülke hükümetlerinin halklar arasındaki dostluğun pekiştirilmesi adına aldığı iradenin temsilidir." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş ve Sugang, konuşmalarının ardından Türkiye Turizm Yılı Logo Panosu'nu imzalayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bu arada Anadolu'nun zengin kültürünü danslarla sahneye taşıyan "Anadolu Ateşi", "Troya" adını verdiği gösterisiyle büyük beğeni topladı.

Bakan Kurtulmuş'un, ülkenin ekonomi ve finans merkezi Şanghay'a yapacağı ziyaret sırasında da "Anadolu Ateşi" sahne alacak.

Muhabir: Tevfik Durul