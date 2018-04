Cindereslilerin sıcak ekmeği Mehmetçik'ten

AFRİN

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin'in Cinderes beldesinde Mehmetçik, halkın ekmek ihtiyacını kurduğu mobil fırınla gideriyor.

Terörden arındırılan Cinderes'te Mehmetçik, bir yandan halkın güvenliği için mayın ve el yapımı patlayıcıları imha ederken, bir yandan da vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oluyor.

Mehmetçik, bölgedeki fırınların aktif olmaması nedeniyle ekmek bulma sorunu yaşayan halkın sıkıntısına, belde merkezine mobil fırın kurarak çözüm oldu.

Ekmekler günde 2 kez aile sayısına göre dağıtılıyor

Tamamı askeri personelden oluşan 6 kişinin çalıştığı fırın günde 6 bin ekmek üretmeye başladı. Beldedeki bir okulun önüne kurulan mobil fırından sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez 150 gramlık ekmekler aile sayısına göre dağıtılıyor.

İki çocuğuyla ekmek almak üzere fırına gelen Ahmed Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cinderesliler olarak Türk askerinin bölgelerine gelmesinden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Terörden kurtuldukları için sevinçli olduklarını kaydeden Mustafa, "Türk askerinin gelmesiyle her şey güzel oluyor. Yemeğimiz, ekmeğimiz veriliyor. Yollarımız patlayıcılardan temizleniyor. Şu an çok rahat olduk. Daha önce her şey çok pahalıydı. Yollar kapalı olduğundan beldeye bir şey çok zor getiriyorduk. Zenginler bir şekilde istediğini alıyordu ama fakirler alamıyordu. Şu an herkes memnun. Her şey çok güzel olacak. Herkes, tarlasına, atölyesine, sanayisine işine dönecek inşallah." ifadelerini kullandı.

Ailesine ekmek almak üzere fırına gelen 14 yaşındaki Yusuf Şükür de "Çok teşekkür ederiz Türkiye'ye. Herkes çok memnun." dedi.

Muhabir: Erdal Türkoğlu