Cinderes'te yerel meclis oluşturuldu

AFRİN

Afrin'in Cinderes beldesinde yaşayan Arap ve Kürtler, oylama yaparak yerel meclis kurdu.

Cinderes yerel meclisi başkanlığına seçilen Subi Rızık, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, 15 kişilik bir meclis kurduklarını söyledi.

Rızık, Arap ve Kürt üyelerle kurdukları meclisin hedefinin beldenin okul, kanalizasyon, sağlık ve güvenlik alanlarında altyapısını güçlendirmek olduğunu ifade etti.

Halep'teki yerel meclise bağlı faaliyet göstereceklerini vurgulayan Rızık, 15 üyeden 4'ünün Arap, kalanının Kürt olduğunu belirtti.

12 Nisan'da da Afrin ilçe merkezinin ileri gelenleri, kent merkezinde yerel hizmetleri sağlamak için Kürt, Arap ve Türkmenlerden oluşan bir yerel meclis kurmuştu.

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) de bu oluşuma destek vermişti. Terör örgütü YPG/PKK ise Afrin yerel meclisine destek veren bazı ENKS üyeleri ile yakınlarını alıkoymuştu.

Muhabir: Eşref Musa, Burak Karacaoğlu



