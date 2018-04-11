CENEVRE

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yaptığı yazılı açıklamada, ortaklarından Health Cluster'ın Duma'da kimyasal silahlar kullanıldığına dair raporlarından derin endişe duyulduğunu vurguladı.

Health Cluster'ın raporuna değinilen açıklamada Duma'daki saldırı sonrası sağlık kuruluşlarına kaldırılan yaklaşık 500 kişide yüksek derecede zehirli kimyasallara maruz kalındığını gösteren semptomlar görüldüğü belirtilerek bu kişilerde özellikle mukoza zarında ciddi tahriş, solunum yetmezliği ve merkezi sinir sisteminde bozulma belirtilerine rastlandığına işaret edildi.

Esed rejiminin insanlık suçları



Esed rejimi #Suriye'de 215 kez kimyasal silaha başvurdu https://t.co/Ila3xooobE pic.twitter.com/aFlAKANnLx — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 10 Nisan 2018

Saldırıda binaların altındaki barınaklara sığınan 70'den fazla sivilin yaşamını yitirdiği anımsatılan açıklamada bunların 43'ünün ölüm nedeninin yüksek derecede toksik kimyasallara maruz kalma olduğu vurgulandı.

DSÖ Direktör Yardımcısı Peter Salama, "Hepimiz Duma'dan gelen bu korkunç raporlardan ve görüntülerden dolayı sarsılmalıyız." dedi.

Salama, kimyasal saldırılardan etkilenen sivillerin tedavisi, saldırının bölgedeki sivillere etkisinin değerlendirilmesi ve geniş çaplı sağlık hizmetleri verilmesi için bölgeye derhal engelsiz erişim sağlanması talebinde bulundu.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Andrej Mahecic, dün BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Duma başta olmak üzere Doğu Guta bölgesine BM kuruluşlarının erişim izni olmadığını kaydetmişti.

Muhabir: Bayram Altuğ