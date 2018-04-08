Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Benten ile görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Benten ile 2018 yılı hac organizasyonunu görüştü.

ANKARA

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih Benten ile "2018 yılı hac organizasyonunu" görüştü.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, çeşitli resmi temaslarda bulunmak üzere Cidde'ye gitti.

Burada, Hac ve Umre Bakanı Benten'i makamında ziyaret eden Erbaş, Bakan Benten ile 2018 yılı hac organizasyonunun hazırlıklarını değerlendirdi.

Erbaş ve Benten bu yıl gerçekleştirilecek hac organizasyonunda, hacı adaylarının emniyetli, huzurlu ve kolay şekilde ibadetlerini yapmaları konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Benten, Türklerin düzenli ve disiplinli hac yaptıklarını ifade ederek, Başkan Erbaş'a teşekkür etti.

Ziyaretin ardından Erbaş, Türkiye Cumhuriyeti Cidde Başkonsolosu Akif Menevşe ile görüşerek, hac ve umre organizasyonlarında vermiş olduğu destekten dolayı teşekkürlerini iletti.

Görüşmelerde, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Enver Günenç ve Mekke Din Hizmetleri Ateşesi Süleyman Sarı da hazır bulundu.

Muhabir: Mehmet Tosun