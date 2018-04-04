Esed rejimi Suriye'de 214 kez kimyasal silaha başvurdu

Esed rejimi Suriye'de iç savaşın başlamasından bu yana 214 kez kimyasal silah saldırısı düzenledi.

ANKARA

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin Suriye'de iç savaşın başlamasından buna yana 214, Han Şeyhun katliamından sonra da 11 kez kimyasal silah saldırısı düzenlediğini duyurdu.

SNHR, Esed rejiminin İdlib'e bağlı Han Şeyhun'a düzenlediği kimyasal silah saldırısının 1. yıl dönümünde yayınladığı raporda, Esed rejiminin son bir yıl içerisinde 11 kez daha kimyasal silah saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Raporda, Esed rejiminin iç savaşın başlamasından bu yana ülkenin farklı bölgelerinde toplam 214 kez kimyasal silaha başvurduğu vurgulandı.

SNHR raporunda, rejim güçlerinin bugüne kadar Şam ve kırsalında 99, İdlib'de 45, Hama'da 29, Halep'te 27, Humus'ta 7, Dera'da 4, Deyrizor'da ise 3 defa kimyasal silah saldırısı düzenlediği bilgilerine yer verildi.

Rapora göre, rejim güçleri 4 Nisan 2017'de Han Şeyhun'a düzenlediği kimyasal silah saldırısının ardından ülke genelinde 11 kez daha kimyasal silaha başvurdu.

Raporda ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"2015'de Suriye'ye müdahale eden Rusya'nın kimyasal silah saldırısı düzenlediğine rastlanmadı. Ancak Rusya’nın rejimin bazı kimyasal silah saldırılarına destek verdiğini gördük. 4 Nisan Han Şeyhun ve 4 Şubat Serakib saldırılarında bu desteği kanıtladık."

Raporun tavsiyeler bölümünde, Esed rejimin kimyasal silah kullanımına ilişkin ciddi, sert, gerçekçi bir tutum sergilenmesi, saldırıların cezasız bırakılmaması, muhalif bölgelere olası saldırılara karşı halka yeterli maske dağıtılması çağrısı yapıldı.

Esed rejiminin kimyasal silah kullanımının 19 Ağustos 2014 itibarıyla sona ermiş olması gerekiyordu. Zira rejim, 21 Ağustos 2013'te Şam'ın Doğu Guta bölgesinde bin 400'ün üzerinde sivili kimyasal silah ile öldürmesinin ardından Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü'nün (KSYÖ) devraldığı stokunu imha sürecine dahil olmuştu. Bu sürecin yolunu Rusya, ABD'nin daha önce ilan ettiği "kırmızı çizgisi" gereğince müdahalesini engellemek için yaptığı teklifle açmıştı. Ancak KSYÖ'nün tüm stokun imha işleminin tamamlandığını duyurmasının ardından Esed rejimi, öldürmenin yanı sıra korkutup göç ettirmek için de kimyasal saldırılarını sürdürdü.

BM ile KSYÖ ortak soruşturma misyonu (JIM), 27 Ekim 2017'de, rejimi, Han Şeyhun'da en az 100 sivilin öldüğü 4 Nisan 2017 tarihli kimyasal silah katliamından sorumlu bulduğu raporunu BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunmuştu.

JIM'in kararı, tek başına katliamın sorumlularının Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) yargılanmasına yetmiyor. Suriye'nin UCM üyesi olmaması nedeniyle, rejimi BMGK'nın UCM'ye sevk etmesi gerekiyor. Henüz BMGK'da böyle bir adım atılmazken, Esed rejimi kimyasal silaha başvurmaya devam ediyor.

Esed rejimi, son olarak abluka altında tuttuğu Doğu Guta'nın Duma ilçesine 19 Mart'ta klor içerikli kimyasal saldırı düzenlemişti.

Muhabir: Adham Kako





