'Fransa'daki grevler ekonomiyi etkiliyor'

PARİS

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Europe 1 radyosunda canlı yayına katılarak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ülkede Mart ayından itibaren yoğunlaşan grev ve gösterilerin ekonomik büyüme ve gelişmeye olumsuz etkisinin görülmeye başladığını kaydeden Le Maire, "Evet, sosyal hareketler ekonomiyi etkiliyor. Bugünden hesaplayamayacağımız, sınırlı bir etki fakat otel rezervasyonları, taşımacılık ve turizm gibi belli sektörlerde etkisini gördük." dedi.

Ülkede 1995'de yaşanan büyük grev ve gösterilerin büyüme hızına etkisi olduğunu anımsatan Le Maire, "Bu nedenle grevlere ne kadar erken son verebilirsek o kadar iyi olacak" dedi.

Fransa Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmeler Konfederasyonu (CPME), geçen hafta benzer bir uyarıda bulunmuş ve sosyal hareketliliklerin, ülke ekonomisinin geneline etkisinin olacağını kaydederek, önlem alınması çağrısında bulunmuştu.

Fransa'da demiryolu, havacılık, taşımacılık, temizlik ve enerji sektörü başta olmak üzere çok sayıda sektörde grev ve gösteriler düzenleniyor. Kademeli veya belli günlerde gidilen grevlerin dışında ülkede öğrenciler ve kamu çalışanları da protesto eylemlerine katılıyor.

Muhabir: Ömer Aydın



