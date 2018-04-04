Ultra Ortodoks (Haredi) Yahudisi Ben Tziyon Margilit, İsrail'in hem dindar Yahudilere hem de Filistinlilere zulmettiğini söyleyerek "Yahudilerin en güzel günlerini Osmanlı döneminde yaşadığını" belirtti.

KUDÜS - Esat Fırat

Ultra Ortodoks (Haredi) Yahudisi Ben Tziyon Margilit, İsrail'in hem dindar Yahudilere hem de Filistinlilere zulmettiğini söyleyerek "Yahudilerin en güzel günlerini Osmanlı döneminde yaşadığını" belirtti.

İsrail’in güneyindeki Askalan (Aşkelon) Sulh Ceza Mahkemesi’nin pazartesi günü hayatını kaybeden bir buçuk aylık çocuğa otopsi yapılmasına karar vermesi, ülkenin yüzde 11,1'ini oluşturan Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerin öfkesine neden oldu.

Dini gerekçelerle otopsi kararına karşı çıkan Haredi Yahudilerine dün Kudüs'te polis TOMA'larla sert şekilde müdahale etti. Müdahale esnasında tazyikli suyla ıslanan Haredi Yahudisi Ben Tziyon Margilit, İsrail’in kendilerine zorunlu askerlik hizmetini de dayattığına dikkati çekerek, “Bunun yanı sıra dindarlara askerlik hizmetini dayatıyorlar. Ancak bizim seküler İsrail devletiyle hiçbir alakamız yok.” ifadelerini kullandı.

İsrail’in seküler Siyonist bir yapıya sahip olduğuna işaret eden Margilit, “Biz sadece Yahudice bir hayat yaşamak istiyoruz. Ancak onlar Şabat’ı (kutsal cumartesi) ihlal ediyorlar, dini vazifeleri yerine getirmiyorlar ve Tevrat’a bağlı değiller.” şeklinde konuştu.

Margilit, İsrail’in kendilerine sıkıntı çıkardığını ve krizlere neden olduğunu belirterek, "Allah bize bu toprakları, Tevrat’a bağlı olmamız ve dini yaşamamız için verdi." dedi.

En güzel günlerimizi Osmanlı döneminde yaşadık

İsrail’in hem dindar Yahudilere hem de Filistinlilere “zulmettiğini” vurgulayan Margilit, atalarının kendilerine "Osmanlı Devleti’nin Filistin topraklarındaki egemenliği döneminin Yahudiler için en güzel günler olduğunu" aktardığını belirtti.

Margilit, Türkiye’nin yeniden bu topraklarda egemen olmasını istediğini belirterek, "İsrail hem bize hem Filistinlilere zulmediyor. Türkiye'nin buraya gelmesini istiyoruz. Biz Türkiye’nin, İsrail kurulmadan önce egemen olduğu gibi yeniden buraya egemen olmasını istiyoruz. Çünkü bu bizim için en iyisidir. İsrail devleti seküler, laik bir devlet olmak istiyor, Tevrat’a bağlı, dini vecibeleri yerine getiren Yahudi bir devlet olmak istemiyor.” şeklinde konuştu.

Bu sırada Margilit ile röportaj yapan AA muhabirinin Türkiye’den olduğunu öğrenen çevredeki bazı Haredi Yahudileri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sevgi gösterilerinde bulunarak, "Erdoğan, Erdoğan" şeklinde slogan attı.