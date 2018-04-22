Hindistan'da 14 Maocu isyancı öldürüldü

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Emniyet yetkilisi Praşant Diwate, operasyonun, Maharaştra eyaletinin Gadçilori bölgesinde ormanlık alanda yapıldığını söyledi.

Operasyon sırasında isyancılarla güvenlik güçlerinin yarım saat boyunca çatıştığı, 14 Maocu isyancının öldürüldüğü belirtildi.

Çatışmada güvenlik güçlerinden ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, Hindistan'da 1967'den bu yana birçok eyalette silahlı eylemler gerçekleştiriyor.

Muhabir: Gamze Türkoğlu Oğuz