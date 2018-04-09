Hindistan'da otobüs kazası: 27 çocuk öldü

Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde ana okulu ve ilkokul çocuklarını taşıyan servis otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu en az 27 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

YENİ DELHİ

Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde ana okulu ve ilkokul çocuklarını taşıyan servis otobüsü şarampole yuvarlandı.

Eyalet Ulaştırma Bakanı Govind Singh Takur, Hindistan Basın Vakfı haber ajansına yaptığı açıklamada, başkent Yeni Delhi'nin 500 kilometre kuzeyinde, Himalaya dağları üzerindeki Kangra Vadisi'nde meydana gelen kazada, sarp dağ virajında kontrolden çıkan otobüsün 60 metre aşağıdaki vadi tabanına yuvarlandığını belirtti.

Kazada, aralarında en küçüğü 4 yaşındaki ana okulu ve ilkokul öğrencilerinin olduğu 27 çocuk hayatını kaybetti, 10'dan fazla çocuk ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre, kazaya aşırı hızla seyreden şöförün sebep olduğu iddia ediliyor.

Hindistan karayolu altyapısının yetersizliği nedeniyle yol kazalarının sıklıkla görüldüğü bir ülke. Özellikle ülkenin dağlık kesimlerindeki keskin virajlı ve bol çukurlu bozuk yollar, kenarlarında korkuluklarının da bulunmaması kazalara yol açıyor.

Muhabir: Emre Aytekin







