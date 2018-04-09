İdlib'de patlama: 15 ölü, 36 yaralı

Suriye'nin İdlib kentinde 7 katlı binada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 15 sivil yaşamını yitirdi, 36 sivil yaralandı.

İDLİB

Suriye'nin İdlib ilinde 7 katlı binada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 15 sivil yaşamını yitirdi, 36 sivil yaralandı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Muhammed Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezindeki 7 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldiğini söyledi.

Patlamada 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, çoğunluğu çocuk 36 kişinin yaralandığını belirten Hac Yusuf, tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu bilgisini verdi.

Patlamanın ardından binanın büyük kısmının yıkıldığını, sivil savunma ekiplerinin enkaz altında arama tarama çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Hac Yusuf, "Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Patlamanın sebebi ancak çalışmalardan sonra netleşir." dedi.

Patlama nedeniyle çevredeki binalar ve araçlar da zarar gördü.

Muhabir: Burak Karacaoğlu, Eşref Musa