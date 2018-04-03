İİT Keşmir'deki şiddet olaylarını kınadı

İİT, Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde yaşanan şiddet olaylarını kınayarak, uluslararası toplumu adil ve kalıcı çözüm için harekete geçmeye çağırdı.

RİYAD

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreterliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci Hindistan güçlerinin, 1 Nisan Pazar günü Cammu Keşmir bölgesinin farklı yerlerinde rastgele ateş açması ve bunun sonucunda en az 17 masum sivilin hayatını kaybetmesini kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, uluslararası toplumu, İİT ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları doğrultusunda Keşmir sorununa adil ve kalıcı bir çözüm sağlamadaki rolünü yerine getirmeye ve bölge halkının taleplerine cevap vermeye davet etti.

Hindistan yönetimine de çağrıda bulunan Useymin, İİT'nin Cammu Keşmir Özel Temsilcisi liderliğinde bağımsız bir heyetin bölgeye gönderilmesi ve böylece gerçeklerin yerinde incelenmesini talep etti.

Genel Sekreter Useymin ayrıca, bölgede çıkan olaylarda yaşamını yitirenlerin ailelerine taziyelerini sunarken, yaralılara da acil şifa diledi.



Muhabir: Mahmut Geldi