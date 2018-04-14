Irak'ta seçim propagandası başladı

BAĞDAT
Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılması kararlaştırılan seçim propagandası başladı.
Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği Seçim Dairesi Başkanı Riyad el-Bedran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Milletvekili adaylarının seçim çalışmaları başladı. Propaganda süreci, seçim tarihinden 1 gün önce sona erecek." dedi.
Bedran, seçim propagandası yasasını ihlal edenler hakkında da yasal süreç başlatacaklarını sözlerine ekledi.
Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılacak seçimler için 7 bin 376 aday yarışıyor. 37 milyon nüfuslu Irak'ta 24 milyon seçmen bulunuyor.
Muhabir: Haydar Hadi