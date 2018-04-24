İran'dan ABD'ye NPT tehdidi

İSTANBUL

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkması durumunda, İran'ın muhtemel planını "Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşmasından (NPT) çıkmak" şeklinde açıkladı.

İranlı Öğrenciler Ajansı ISNA'nın haberine göre, Şemhani, Rusya'nın Soçi kentine hareketinden önce yaptığı açıklamada, "Karşı tarafın (ABD) nükleer anlaşmadan çıkması durumunda İran'ın beklenmedik adımları plan dahilindedir." dedi.

Nükleer anlaşmanın imzalanmasından bu yana ABD'nin anlaşmaya uymadığını savunan Şemhani, "NPT'ye imza atmış ülkeler, ilgili anlaşmaya göre, ulusal çıkarlarına uygun olmadığını düşündüklerinde rahatlıkla NPT'den çıkabilirler. Bu İran'ın muhtemel planıdır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin nükleer anlaşmadan "çıkması, kalması fakat uygulamaması ya da uygulamayı ertelemesi" seçeneklerinin her birinin ülkesinin maslahatına olmayacağını ifade eden Şemhani, istedikleri seviyede nükleer faaliyetleri tekrar başlatabileceklerini ve hiçbir ülkeye "kırmızı çizgilerini" aşma izni vermeyeceklerini dile getirdi.

Ocak ayında yaptıkları açıklamada, İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yaptırımlara ilişkin maddesini iptal etmeyeceğini bildiren ABD'li yetkililer, ülkeye sağlanan yaptırım muafiyetinin 120 gün uzatıldığını kaydetmiş, anlaşmaya varılmaması durumunda, bunun ABD Başkanı Donald Trump'ın son uzatma kararı olduğu ifade edilmişti.

Muhabir: Mustafa Melih Ahıshalı